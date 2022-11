Emma Marrone, dall'omaggio al murales di Maradona alla rimonta scudetto della sua Juventus...

Emma Marrone, visita al murales di Maradona a Napoli

Emma Marrone pazza di Napoli. Una città che ruberebbe il cuore di chiunque per il suo fascino infinito. La cantante salentina di recente ha condiviso sui social network alcuni scatti all'ombra del Vesuvio. Tra di essi, anche anche uno in cui rende omaggio al grande Diego Armando Armando Maradona, posando di notte, davanti al murales a lui dedicato.

Proprio il Pibe de Oro, l'uomo che guidò il Napoli all'ultimo storico scudetto nel 1990: un successo tricolore che nel 2023 potrebbe essere ripetuto dalla squadra di Spalletti, guidata da campioni del calibro di Osimhen, Kvaratskhelia (che qualcuno ha soprannominato Kvaradona) e Raspadori.



Emma Marrone (Instagram story da real_brown)



Ma attenti alla Juventus, la squadra del cuore di Emma Marrone, che nelle ultime settimane è risorta dalle sue ceneri. Dopo l'eliminazione in Champions (retrocessa all'Europa League chiudendo terza il girone dietro a Benfica-Psg e davanti al Maccabi Haifa per differenza reti) in serie A ha infilato una serie di vittorie consecutive (tra cui quellenei confronti di Inter e Lazio) che le hanno permesso di chiudere il 2022 al terzo posto in scia al Milan e a dieci punti dietro il Napoli. Con il sogno di una clamorosa rimonta scudetto a partire da gennaio...

Emma Marrone e il post d'amore per Napoli