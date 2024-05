Enzo Maresca allenatore del Chelsea: dallo staff di Guardiola a mister 'blues'

Enzo Maresca al Chelsea: l'allenatore firmerà un contratto di 6 anni

Enzo Maresca sarà presto il nuovo allenatore del Chelsea. Da giorni si parlava dell'allenatore italiano in pole position (in una corsa che vedeva anche il nome di Roberto De Zerbi accostato ai blues) per l'eredità di Mauricio Pochettino. E ora siamo a un passo dall'annuncio ufficiale per l'ormai ex guida tecnica del Leicester - a cui andrà un indennizzo (si parla di 10 milioni di sterline) - che ha condotto quest'anno dalla Championship (serie B inglese) alla promozione in Premier League. Da definire alcuni dettagli sullo staff che affiancherà il tecnico a Stamford Bridge, ma l'operazione è ormai praticamente conclusa. Contratto pronto di 6 anni per Enzo Maresca al Chelsea.

La festa del Leicester di Maresca dopo la promozione in Premier League (foto Ipa)



Chi è Enzo Maresca, quel derby Torino-Juventus nel segno delle 'corna'

Centrocampista duttile come calciatore, i tifosi della Juventus lo ricordano con amore dopo quel il 24 febbraio del 2002 quando segnò il gol del pareggio (2-2) con una strepitosa incornata di testa (cross di Thuram) contro il Torino nel finale e festeggiò mimando la corsa del toro: un'esultanza entrata nella storia del Derby della Mole. Senza dimenticare l'esperienza al Siviglia dove vinse due Coppe UEFA (con doppietta nella finale del 2006 finale vinta 4-0 contro il Middlesbrough), una Supercoppa Europea, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna. Bologna, Piacenza, Fiorentina, Olympoakos e Malaga tra le sue squadre da calciatore (dove arrivò a giocare 15 match con la nazionale Under 21).

Enzo Maresca (foto Lapresse)



Chi è Enzo Maresca, dallo staff di Guardiola alla spettacolare promozione in Premier League con il Leicester

Da allenatore collabora con Vincenzo Montella al Siviglia a fine 2017, diventa vice di Manuel Pellegrini al West Ham (dal maggio 2018) per poi passare al Manchester City che lo ingaggia nel 2020 come allenatore della Elite Development Squad con cui vince la Premier League 2. Dopo un'esperienza a Parma, torna ai Citizen entrando nello staff tecnico di Pep Guardiola nella stagione del Triplete (Premier, Coppa d'Inghilterra e Champions vinta in finale contro l'Inter). Una stagione per poi salutarsi e tentare l'avventura da allenatore del Leicester City, appena retrocesso in Championship, con cui firma un contratto triennale.

Il risultato, come si diceva, è un trionfo: guida la squadra al ritorno immediato in Premier League, avendo conquistato la promozione diretta con due giornate d'anticipo (e vincendo il campionato con il miglior attacco - 86 gol fatti e la migliore difesa - 39 reti subite).

Chelsea a Maresca, quanti allenatori italiani nella storia dei blues

E ora il Chelsea, che ha una grande tradizione di allenatori italiani: da Gianluca Vialli a Claudio Ranieri, passando per Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Antonio Conte e Maurizio Sarri.