Eriksen-Milan a gennaio: e con quei soldi l'Inter regala ad Antonio Conte...

Christian Eriksen dall'Inter al Milan? Il 28enne danese potrebbe seguire le orme di Andrea Pirlo e Clarence Seedorf che passarano dal centrocampo nerazzurro a quello rossonero? La voce di calciomercato gira, anche se al momento siamo solo a rumors. Stando a queste indiscrezioni, il giocatore preso lo scorso inverno dal Tottenham per 18 milioni di euro, potrebbe passare alla corte di Stefano Pioli per 12 mln.

Eriksen è giocatore duttile e in grado di giocare sia mezzala che trequartista, il suo arrivo sarebbe anche una polizza per il Milan, impegnato nel rinnovo di Hakan Calhanoglu (il turco è in scadenza a fine stagione e c'è distanza tra domanda e offerta sin qui). L'ostacolo più grande può essere legato all'ingaggio visto che l'ex stella degli Spurs prende 7,5 milioni a stagione dal club nerazzurro. Con la cessione d Eriksen l'Inter potrebbe riprovare l'assalto a N'Golo Kanté, il sogno estivo di Antonio Conte che potrebbe tornare vivo con l'inizio del 2021.