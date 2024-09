Errani e Vavassori fanno la storia: Us Open 2024, non solo Jannik Sinner

Sara Errani e Andrea Vavassori, finale allo Us Open 2024

Sara Errani e Andrea Vavassori sono in finale allo Us Open 2024 nel doppio misto. Un risultato storico perchè nessuna coppia italiana ci era mai riuscita nella storia degli Slam. Un'impresa che arriva in una stagione super per entrambi.

Vavassori è stato finalista nel doppio maschile agli Australian Open e al Ronald Garros con Simone Bolelli.

Sara Errani ha vinto gli agli Internazionali d'Italia di Roma con Jasmine Paolini e raggiunto la finale dello Slam francese sulla terra battuta (le due azzurre battute da Coco Gauff e Katerina Siniakova). Errani-Paolini poi hanno vinto una medaglia d'oro bellissima ed emozionante alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Us Open 2024, Errani-Vavassori in finale doppio misto, primi italiani di sempre

Sara Errani e Andrea Vavassori nella storia del tennis italiano, sono la prima coppia azzurra che raggiunge una finale Slam di doppio misto nella storia del tennis. Allo Us Open 2024 la coppia ha eliminato in semifinale gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic per 6-3, 7-5.

Us Open 2024, Errani-Vavassori in finale: gli avvesari del doppio misto italiano

Errani-Vavassori si preparano per la finale dello Us Open dove sfideranno per il titolo la coppia formata da Taylor Townsend e Donald Young, che hanno eliminato 6-3, 6-4 le teste di serie numero 8, l'indonesiana Aldila Sutjadi e l'indiano Rohan Bopanna. Per Sara Errani si tratta dell’11esima finale Slam della carriera (una di singolare, nel Roland Garros del 2012, e nove in doppio, di cui cinque vinte), per Andrea Vavassori si tratta della terza finale major della stagione (dopo Australian Open e Roland Garros al fianco di Simone Bolelli).

Tennis: Us Open, Errani e Vavassori per la storia, bookie puntano sul trionfo azzurro doppio misto

Ancora Italia in finale dunque in uno Slam di tennis. In attesa di Jannik Sinner (quest'anno vincitore dell'Australian Open), il tennis azzurro sarà protagonista per la prima volta nella finale del doppio misto di un Major con la coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori.

Per la tennista italiana - che ha già vinto tutti gli slam nel doppio femminile - sarebbe la ciliegina sulla torta. Cosa dicono i bookmakers? Secondo gli esperti di Planetwin365 e William Hill, la coppia italiana è favorita a 1,57 contro gli americani Taylor Townsend e Donald Young, offerti vincitori a 2,25.

Dagli ottavi alle semifinali Errani e Vavassori non hanno lasciato set agli avversari e il successo azzurro per 2-0 è l'ipotesi più probabile nelle quote a 2,37, mentre il 2-1 paga 4, stesso valore del 2-0 statunitense; si gioca a 5, infine, il 2-1 per Townsend-Young.