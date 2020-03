Euro 2020 diventa Euro 2021. Champions, finale il 27 giugno. LE DATE

Euro 2020 rinviato nel 2021, Uefa presenta il conto a club e federazioni: 300 milioni. Serie A: a rischio 700 mln

Euro 2020 diventa Euro 2021: l'Europeo di calcio slitta per far terminare i campionati nazionali, che sono fermi a causa dell'emergenza coronavirus. E nella speranza, prima di tutto sanitaria, che l'emergenza termini.

E' stata eliminata l'ipotesi di giocare l'Europeo in autunno: avrebbe rivoluzionati i calendari della prossima stagione e i club erano contrati. Euro 2021 si giocherà dall'11 giugno all'11 luglio e sarà itinerante come avrebbe dovuto essere Euro 2020.

Saranno create due commissioni, una si occuperà delle conseguenze finanziarie dell'effetto coronavirus e l'altra organizzare più ipotesi di calendario. Oltre ai campionati nazionali si cercherà di far terminare le Coppe europee entro l'estate. Secondo l'Uefa, da quanto è trapelato in questi giorni, lo spostamento dell'Europeo di calcio peserà almeno 300 milioni, perdite cui sarà chiesto di contribuire anche ai club, alle Leghe e alle varie Federazioni.

Le date in cui potrebbero ripartire le competizioni internazionali? L'ipotesi più ottimistica nel corso del vertice è stata del 14 aprile, quella più pessimistica a inizio giugno (si arriva sino al 13 giugno, con fine della stagione a luglio inoltrato). Indicativamente si spera di giocare in Europa League dal 30 aprile e in Champions dal 5 maggio, con le due finali in calendario il 24 e il 27 giugno.

Guardando alla serie A, lo stop forzato mette a dura prova i bilanci: il campionato italiano perde 750 mila euro al giorno, secondo Repubblica. Che delinea uno scenario molto duro: a maggio Sky, Dazn, Rai e Img dovrebbero versare gli ultimi 340 milioni di euro dei diritti tv ai club, ma, alla luce dello stop del campionato potrebbe sospendere i pagamenti. Senza contare una perdita stimata da botteghino di 150 milioni, a cui si aggiungono 200 milioni dalle sponsorizzazioni, per un totale di circa 690 milioni. Ecco perché la speranza dei club e della Lega serie A è di portare a termine il campionato e ripartire a inizio maggio (entro il 9): da qui le ipotesi di riuscire a completare le giornate mancanti, piuttosto che ricorrere ai playoff e playout. Ma certezze ovviamente al momento non ce ne sono e tutto dipenderà da come si evolverà la situazione sanitaria.