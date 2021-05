Convocati Italia Euro 2021, Acerbi da valutare, c'è una sorpresa in attacco

Pre-convocati Italia Euro 2021: Acerbi e Verratti da valutare. Raspadori possibile sorpresa

L'11 giugno si apriranno ufficialmente gli Europei 2021. L'Italia di Roberto Mancini, considerata tra le favorite, inagurerà il torneo con la sfida contro la Turchia. Il 24 maggio la squadra si riunirà in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, in vista dell'amichevole con San Marino alla Sardegna Arena. La Repubblica avrebbe rivelato i nomi dei 46 giocatori pre-convocati per Euro 2021 da cui verranno scelti i 36 che parteciperanno effettivamente alla competizione. La lista sarebbe stata consegnata all'inizio del mese e per questo presenta alcune piccole discrepanze.

Pre-convocati Italia Euro 21: la situazione tra infortuni e ballottaggi

Tra i pre-convocati da Mancini è ancora presente Zaniolo, che in realtà non sarà convocato. A rischio anche Verratti e Acerbi, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. I ballottaggi sono tra Toloi e Mancini in difesa e Pessina o Cristante a centrocampo. Il ct ha comunque i suoi intoccabili: Donnarumma e Sirigu in porta, Chiellini, Bonucci, Bastoni ed Emerson in difesa, Barella, Jorginho e Pellegrini. I maggiori dubbi riguardano l'attacco. Sicuri del posto ci sono solo Immobile, Insigne, Belotti e Chiesa. Lo sorprese potrebbero essere il giovanissimo Raspadori e Politano.

Pre-convocati Italia Euro 2021: tutti i nomi

Ecco tutti i possibili pre-convocati di Mancini per Euro 2021:

5 PORTIERI

Donnarumma (Milan)

Sirigu (Torino)

Meret (Napoli)

Cragno (Cagliari)

Gollini (Atalanta)

16 DIFENSORI

Florenzi (Paris Saint-Germain)

Di Lorenzo (Napoli)

Bonucci (Juventus)

Acerbi (Lazio)

Chiellini (Juventus)

Bastoni (Inter)

Emerson Palmieri (Chelsea)

Spinazzola (Roma)

G.Mancini (Roma)

Toloi (Atalanta)

Biraghi (Fiorentina)

Calabria (Milan)

G.Ferrari (Sassuolo)

Lazzari (Lazio)

Romagnoli (Milan)

D'Ambrosio (Inter)

12 CENTROCAMPISTI

Barella (Inter)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Jorginho (Chelsea)

Locatelli (Sassuolo)

Verratti (Paris Saint-Germain)

Sensi (Inter)

Cristante (Roma)

Tonali (Milan)

Pessina (Atalanta)

Zaccagni (Verona)

Soriano (Bologna)

Castrovilli (Fiorentina)

13 ATTACCANTI