Eva Padlock, cuore Juventus: gol da fuoriclasse dell'ex ombrellina MotoGp. Le foto

Eva Padlock, cuore Juventus: gol da fuoriclasse sui social per l'ex ombrellina del Motomondiale

In queste ore post disastro di Napoli (5-1 allo Stadio Diego Armando Maradona: qui il video virale di Spalletti che insegue Allegri e gli stringe la mano) i tifosi della Juventus sono ovviamente abbattuti. E tra loro magari ci sarà anche Eva Padlock, il cui cuore batte proprio per la Signora bianconera. Modella e influencer, nel mondo dello sport è famosa anche per essere stata ombrellina (MotoGp, F1, Superbike) come modella (ha posato anche per Sport Illustrated per la rubrica Lovely Lady of the Day.) e influencer (su Ig conta oltre due milioni di follower) non teme rivali.

Le foto pubblicate dalla bellissima fanciulla spagnola (nata in Repubblica Ceca) come testimonial della lingerie hanno lasciato i fan letteralmente a bocca aperta.