F1, GP Austria: Mercedes davanti nelle prime libere, Ferrari dietro

Le prime libere stagionali in Austria di F1 iniziano come era finita la scorsa stagione. Mercedes davanti e Ferrari dietro. Bene Lewis Hamilton, primo in 1:04.816, seguito da Valtteri Bottas con 356 millesimi di ritardo. Dietro la Red Bull di Max Verstappen dopo un avvio difficile (+0.602) e la McLaren del prossimo ferrarista Carlos Sainz (0.615). Dietro le Ferrari che non spingono fino in fondo e rimangono un po' nella penombra, ma con un passo gara alla fine non male: 10° Charles Leclerc (+1.108), 12° Sebastian Vettel (+1.261). Ottima la prova della Racing Point, che respinge le polemiche delle ultime settimane sulla vettura molto simile nelle caratteristiche alla Mercedes: Perez chiude al 5° posto. Nel pomeriggio le seconde libere.