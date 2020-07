F1, GP Ungheria: assolo Vettel sotto l'acqua nelle FP2. Bottas 2°, Leclerc 10°

Una nota positiva nel dominio Mercedes. Sebastian Vettel chiude davanti a tutti le seconde prove libere del GP dell'Hungaroring. Una sessione condizionata da forti piogge, nella quale non è sceso in pista il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton, dominatore delle FP1 della mattina. Il tedesco, quasi ex pilota Ferrari, realizza un crono in 1'40.464, davanti a Bottas (+0.272) e Carlos Sainz (+1.320). Solo 10° Charles Leclerc (+3.261). Le Racing Point di Stroll e Perez conquistano il 4 e il 5° crono. Sabato le terze prove libere e le qualifiche, da capire se pioverà ancora come in queste sessioni. Il tempo in Ungheria è molto variabile.