F1, Hamilton parla ai bambini: "Ho scoperto la dislessia solo a 17 anni"

“Ho avuti dei momenti difficili a scuola. Non è stato il più semplice. Ma mio padre mi ha davvero provato quel tipo di mentalità del "non mollare mai”. Come riporta il Daily Mail, in un discorso alla Alperton Community School, nella zona nord-ovest di Londra, Lewis Hamilton ha raccontato della sua dislessia, il disturbo dell’apprendimento, che influenza la lettura e le aree del cervello che elaborano la lingua, fino all'età di 17 anni. 'Passare per dei fallimenti fa parte del necessario viaggio verso il successo - ha detto Lewis ai bambini -. Vi incoraggio solo a non arrendervi mai. Tutti possiamo essere bravi in ​​qualcosa. Spetta a voi e alle vostre famiglie aiutarti a trovare quello che è”. Il sei volte campione del mondo fornisce il suo sostegno alla campagna di beneficenza TOGHETEBAND, che cerca di fornire un’istruzione di qualità per tutti i bambini “indipendentemente dalla provenienza o dal colore della loro pelle”. L’iniziativa mira a coinvolgere un miliardo di persone con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, una road map per un pianeta sano e sostenibile entro il 2030.

In Austria "in ginocchio"

Intanto il papà di Hamilton, Anthony, ha invitato tutti in Formula 1 a seguire il figlio sei volte campione del mondo e “mettersi in ginocchio” quando il mondiale inizierà la sua stagione in Austria il 5 luglio. Il pilota della Mercedes, unico nero campione del mondo, ha criticato il motorsport per aver lasciato a lui il compito di difendere l’uguaglianza razziale sulla scia della morte di George Floyd negli Stati Uniti. Il sei volte campione ha in programma di mettersi in ginocchio come l’ex giocatore della NFL, Colin Kaepernick, prima del GP d’Austria, che è ora la prima gara della stagione dopo la pausa per il Covid-19.