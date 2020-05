F1, il calo di Vettel: dalla Ferrari al rischio di non trovare una scuderia

Carlos Sainz alla Ferrari al suo posto, Daniel Ricciardo sostituto dello spagnolo in McLaren e forse Fernando Alonso in Renaul per prendersi il volante lasciato libero a sua volta dall'australiano, scrive La Gazzetta dello Sport. Il mercato piloti della prossima stagione è già entrato nel vivo ma a farne le spese così sarebbe proprio Sebastian Vettel, che ora rischia di rimanere senza una guida. Come ha ammesso il tedesco qualche giorno fa, la decisione sul continuare o smettere ancora non è arrivata. Anche se alla fine la voglia di correre ancora dovrebbe farsi strada "perché la F1 ancora mi diverte molto", nonostante una famiglia e tre figli alle spalle, ha commentato Vettel. Con il tempo si saprà cosa ne sarà di Seb.