F1, nel GP Monza impresa di Gasly su AlphaTauri. Ferrari a picco

Pierre Gasly, su AlphaTauri, ha vinto per un soffio il 71/o Gp d'Italia, sul circuito di Monza. Il francese ha preceduto lo spagnolo Carlos Sainz, a bordo di una McLaren. Fuori le Ferrari di Charles Leclerc, per incidente, e di Sebastian Vettel, per un problema ai freni.

Il pilota francese su Alpha Tauri compie un'impresa riportando la scuderia di Faenza sul gradino più alto del podio dopo 12 anni. Gasly ha preceduto Carlos Sainz, su McLaren, e Lance Stroll, su Racing Point. Hamilton si è piazzato settimo, pagando una penalizzazione di 10" per per non aver rispettato il divieto di ingresso nella pit-lane durante il regime di Safety Car per il problema tecnico che ha messo fuori gara la Haas di Magnussen.

Con il britannico in testa la gara è stata interrotta al 27/o giro ed è rimasta ferma circa 20 minuti per l'incidente del ferrarista Charles Leclerc che è andato a sbattere contro le gomme lungo la Parabolica. Al settimo giro era già uscita di scena l'altra Ferrari di Sebastian Vettel costretto al ritiro per un problema al sistema frenante. S