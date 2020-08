F1, Vettel: "La Ferrari? Non penso di lasciarla prima della fine del Mondiale"

Un Mondiale che nonostante sia solo all'inizio è da dimenticare. Un addio anticipato prima del campionato, che mentalmente lo ha ferito. Sebastian Vettel arriva al GP di Barcellona dopo il 12° posto in gara-2 a Silverstone: "Non ho avuto un bel weekend, non sono riuscito a ottimizzare il potenziale della vettura, ma credo di avere dalla squadra lo stesso trattamento di Charles e se così non fosse lo direi - le parole di Vettel -. Nell'ultimo GP ho avuto problemi di aderenza, ma non sono frustrato: ho vissuto momenti più felici, certo, ma Charles ha dimostrato che si possono fare belle gare con questa macchina". Su un possibile addio anticipato prima della fine del Mondiale, Seb dice: "Non credo che ci lasceremo prima, ma è una domanda che non va fatta a me, io mi diverto sempre a guidare questa vettura, ma è di certo più piacevole farlo se lotti per i primi posti: non c'è più tensione con il team di prima di Silverstone. Il fatto è che se vedi le emozioni dopo un GP non sono mai il riflesso fedele di come vanno le cose esattamente: io non ho fatto un bel GP, la strategia poteva forse essere migliore, ne abbiamo parlato, ma si deve voltare pagina. Qui? Questa è una pista diversa da quella inglese, con un carico differente: non abbiamo mai corso qui con questo caldo e non mi aspetto un miracolo. Credo che sarà un week end difficile, ma spero di avere una gara più lineare di quella precedente e di fare dei punti".