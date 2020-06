Fallimento Parma, chiesti 6 anni di carcere per Ghirardi e Leonardi

Bancarotta fraudolenta aggravata, accesso abusivo al credito, truffa, bancarotta documentale. I reati per cui sono sotto inchiesta gli allora vertici del Parma, l'ex presidente Tommaso Ghirardi e l'ad Pietro Leonardi. La Procura parmigiana ha chiuso l'inchiesta a carico di 25 persone per il crack di marzo 2015 e il pm Paola Dal Monte ha chiesto sei anni per entrambi. Tra le accuse, falsificazioni nei bilanci 2010-2014 con operazioni, come compravendite di giocatori, non contabilizzate o contabilizzate in modo errato per milioni. Pene minori, dai 4 anni e 6 mesi a 1 anno e 10 mesi, sono state richieste per gli altri 13 imputati, amministratori e sindaci in carica negli anni, che hanno deciso di avvalersi del rito abbreviato. La sentenza di primo grado del Tribunale di Parma è attesa entro la fine di Luglio.