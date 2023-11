Federica Masolin, tacchi e minigonna: la musa della F1 fa venire le vertigini

Formula 1, ultimo ballo ad Abu Dhadi (su Sky Sport)

La Formula 1 va verso la chiusura dopo una stagione intensa: il Gp di Abu Dhabi (sul di circuito di Yas Marina) va a chiudere la stagione (domenica alle 14 in diretta su Sky Sport F1) che ha visto la riconferma di Max Verstappen campione del mondo con la sua invincibile Red Bull. Le Ferrari? Alti e bassi, luci e ombre per la Rossa che ha chiuso con alcune prestazioni in crescendo nelle ultime settimane. Dalla vittoria di Carlos Sainz (che spera nel quarto posto mondiale) nel Gp di Singapore (a metà settembre) sino al secondo posto conquistato da Charles Leclerc nell'ultimo weekend di gare a Las Vegas.

A proposito della corsa nel Nevada (dove si è vista una Heidi Klum special guest star e senza reggiseno, un look passato non inosservato dal pubblico per non parlare degli abitini succinti esibiti nel paddock dalle bellissime 'tifose' eccellenti Veronika Rajek e Ivana Knoll). Divertente il siparietto di Federica Masolin e Davide Valsecchi, che hanno seguito la corsa dagli studi di Sky, ma si sono consolati con un look a tema. "Basta poco a fare Las Vegas", il post della conduttrice sui social. Lei con minigonna luccicante e tacco vertiginoso (molto apprezzato dai followers), lui con papillon (le foto in gallery e non solo quelle). Un po' di ironia che ha conquistato il popolo della rete. I numeri uno sempre un piacere seguirvi in qualsiasi orario", si legge tra i commenti. "Siete bravissimi super professionali e poi tu conduci alla grande", ribatte un altro fans della Masolin.

Federica Masolin, Formula 1 e poi volata gironi di Champions League su Sky

Per lei ora ultima fatica nel Circus del 2023, questa volta sul posto, ad Abu Dhabi. Ma non ci sarà tempo di tirare il fiato dopo l'epilogo della Formula 1, perchè la Champions League chiama: Federica Masolin, come noto, da quest'anno conduce i pre e post gara dei match europei e già la prossima settimana sarà dunque tempo di rituffarsi nel pallone con Milan (delicatissimo match a San Siro col Borussia Dortmund), Inter (sul campo del Benfica: primo posto nel girone da conquistare), Napoli (vietato sbagliare a Madrid nella corsa agli ottavi) e Lazio (sfida all'Olimpico contro il Celtic alla portata per la squadra di Sarri).