Ivana Knoll e Veronika Rajek oscurano Verstappen-Leclerc nel paddock di F1

Formula 1 show a Las Vegas: Verstappen e Leclerc protagonisti in pista. In corsia box Veronika Rajek e Ivana Knoll stravincono

Formula 1, Verstappen e Leclerc stelle a Las Vegas

Il Gp di Las Vegas è andato in archivio: la Formula 1 marcia verso la tappa finale di stagione in programma ad Abu Dhabi (il prossimo weekend, 24-26 novembre). Negli Stati Uniti a dar spettacolo in pista sono stati il fenomeno olandese Max Verstappen (Red Bull) e il 'predestinato' Charles Leclerc (Ferrari), con Sergio Perez (sull'altra Red Bull) a completare il podio e felice per aver matematicamente conquistato il secondo posto nel Mondiale dietro al compagno di squadra e davanti a Lewis Hamilton. La lotta per il quarto posto iridato sarà invece una volata tra Carlos Sainz-Fernando Alonso (entrambi a quota 200 punti) con Lando Norris (195) e proprio Charles Leclerc (a quota 186) che sperano in un passo falso dei rivali.

Ma nei box, le luci dei riflettori se le sono prese la modella e influencer Veronika Rajek (nota anche per essere una super tifosa della stella Nfl Tom Brady) col suo outfit succinto da un lato e Ivana Knoll dall'altro.





Sì perchè anche la tifosa calcistica più sensuale del mondo (e degli ultimi due Mondiali, da Russa 2018 a Qatar 2022) era nel paddock del Gp. L'ex miss Croazia è appassionata di Formula 1, già era stata protagonista nella tappa di Miami.

E ora il suo ritorno nel Circus - nel box della Aston Martin - non è passato per nulla inosservato: tutina aderente con trasparenze che... oscurano persino le stelle di Verstappen e Leclerc.