Federica Pellegrini, brutto incidente in casa: ecco che cosa è successo

Federica Pellegrini, che spavento in casa per la Divina! Ecco cosa è successo

Federica Pellegrini, la Divina, ha avuto un brutto incidente. Ma non in piscina, bensì in casa. L?assenza prolungata di giorni dai social aveva inizialmente allarmato i fan: “Le sarà capitato qualcosa?“.

A dare notizia della disavventura la stessa campionessa olimpica, con un post che la ritrae ancora in convalescenza, probabilmente della sua casa a Verona. “Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba… Maledetto cambio armadi…”, spiega a cornice della foto.

Infine, facendo riferimento al tour per la promozione del suo libro Oro, rassicura i follower: “Tutto ok, poteva andare molto peggio. Ci vediamo domani a Firenze”.