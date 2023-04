Federica Pellegrini, Carolina Stramare, Schillaci.. accuse-scontri e liti a Pechino Express 2023

Pechino Express 2023, Carolina Stramare e Barbara Prezia accusano Totò Schillaci e Barbara Lombardo

Tensione alle stelle a Pechino Express 2023 nella settima tappa (ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand). Al traguardo di Kota Kinabalu, nel Borneo Malese, le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia hanno accusato i Siculi Totò Schillaci e Barbara Lombardo di averle ostacolate in una delle prove della puntata, accusa respinta al mittente dall’ex calciatore di Juventus e Inter (indimenticabile bomber con la nazionale azzurra nelle Notti Magiche di Italia '90) e dalla moglie.

Pechino Express 2023, Federica Pellegrini-Matteo Giunta e Joe Bastianich-Andrea Belfiore entrano nello scontro

A quel punto lo scontro tra Carolina Stramare e Barbara Prezia da una parte e Totò Schillaci e Barbara Lombardo, dall'altra esploso nel finale della settima tappa di Pechino Express, si è allargato coinvolgendo le due coppie già notoriamente “rivali” di quest’edizione, gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore e i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta che, rispettivamente, appoggiavano le due ragazze e la coppia di coniugi. Riusciranno a far pace nel corso delle prossime tappe? Intanto le coppie di Pechino Express ora sono pronte per dirigersi in Cambogia (terzo e ultimo Paese dell’avventura lungo la Via delle Indie).

Federica Pellegrini e Matteo Giunta eliminati, ma salvati dalla busta nera a Pechino Express

Gli Italo Americani hanno vinto la settima tappa di Pechino Express, seguiti da Attiviste (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio) e le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia). Ballottaggio finale tra Novelli Sposi e Siculi: Joe Bastianich e Andrea Belfiore hanno indicato, quasi a mo’ di “vendetta” rispetto a quanto successo nelle scorse puntate, Federica Pellegini e Matteo Giunta come candidati all’eliminazione (salvi dunque Totò Schillaci e Barbara Lombardo), ma la Divina e il marito sono stati salvati dalla busta nera e dal verdetto di puntata non eliminatoria. Tutto questo, in un clima tesissimo dovuto allo scontro tra Siculi e Mediterranee, in cui per di più i Novelli Sposi appoggiavano i primi e gli Italo Americani le seconde, a conferma anche della rivalità ormai palese tra queste ultime due coppie. Si annuncia un'ottava tappa rovente a Pechino Express 2023...

Pechino Express 2023 vince negli ascolti tv

La settima puntata di Pechino Express 2023 (produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand) che ha visto la 'quasi' eliminazione di Federica Pellegrini e Matteo Giunta (Novelli Sposi salvati dalla busta nera), vince negli ascolti tv: 418mila spettatori medi con una share dell’1,74%, +8% rispetto alla scorsa settimana. Sui social, con quasi 76mila interazioni social e quasi 89mila interazioni totali, è stato lo show più commentato del prime-time; l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante la messa in onda e tutta la notte fino alla mattina di oggi, nella classifica dei Trending Topic italiani (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in). Nei sette giorni gli spettatori medi dell’episodio precedente sono stati 1 milione 182mila (con 2,2 milioni di contatti unici), in salita del +16% rispetto alla precedente edizione.

