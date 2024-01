Federica Pellegrini, è nata Matilde. Meloni, Tamberi, Fognini... quanti auguri

E' nata Matilde, figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Sono stati due giorni complicati"

Federica Pellegrini è diventata mamma. Con una foto su Istragram che la ritrae con la figlia tra le braccia, l'ex campionessa di nuoto ha annunciato la nascita di Matilde, avvenuta questa mattina all'ospedale Sacro Cuore di Negrar (Verona).

Nell'immagine anche il sorridente neo papà, Matteo Giunta. "Sono stati due giorni complicati... Finalmente sei arrivata" ha scritto la coppia. "Auguri alla nostra campionessa Federica Pellegrini, a suo marito Matteo, e benvenuta alla piccola Matilde!", ha fatto le sue congratulazioni via social la premier Giorgia Meloni.

Non solo la premier. Una pioggia di auguri per mamma Federica Pellegrini e papà Matteo Giunta. Il mondo dello sport sommerge d'affetto la Divina. Qualche nome tra i mille e mille? Partiamo dal nuoto: da Martina Carraro (che è anche moglie di Fabio Scozzoli) a Massimiliano Rosolino, passando per Luca Marin (il primo storico ex della Divina), il campione paralimpico Simone Barlaam, grandi campionesse straniere come Katinka Hosszú e Ranomi Kromowidjojo. Non solo nuoto. Ecco gli auguri di Gianmarco Tamberi (e sua moglie Chiara Bontempi), del tennista Fabio Fognini, la schermitrice Rossella Fiamingo, la tennista Sara Errani, il campione di beach volley Daniele Lupo, la calciatrice Regina Baresi. E il mondo di spettacolo e vip: Lodovica Comello (conduttrice di Italia's Got Talent nelle edizioni in cui Federica Pellegrini era tra i giudici), Luca Argentero, Emma Marrone, Alessandro Benetton, Giusy Ferreri, Omar Pedrini, Justine Mattera, Michela Giraud. Ma sono davvero tantissimi...