Federica Pellegrini mamma, Divina e Matteo Giunta: un Natale bellissimo

Federica Pellegrini mamma, Divina e Matteo Giunta: Natale bellissimo: countdown per la nascita della figlia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ci siamo quasi: la bimba sta per nascere. Questione di ore o giorni, sotto le feste di Natale o appena dopo.

La leggenda del nuoto mondiale e il marito si stanno godendo giornate natalizie dolcissime sapendo che presto prenderanno in braccio per la prima volta la piccola Meringa (il nomignolo dato alla bambina, sul nome esatto ancora mistero, lo sanno in pochi: sembra sia di 7 lettere).

"In giro, controlli ospedalieri", scrive la Divina in un post social mentre è in macchina con Matteo. "Arriva?", domanda una fan della coppia. "Monitoraggio allora ci siamo", scrive un altro follower. "Mi sa che ci siamo….", ipotizza un altro utente.