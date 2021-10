Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano. L'annuncio della Divina

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano

Federica Pellegrini annuncia le sue nozze con Matteo Giunta. "Io e te e tutto il mondo fuori. SI", scrive su Instagram la Divina in un post con foto che la vede mentre bacia il futuro marito dopo aver ricevuto il fatidico anello. A quando il matrimonio? La data, per ora, non è stata annunciata.

A sua volta, il fidanzato e allenatore di Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram ha postato una foto che lo ritrae sorridente con la fuoriclasse del nuoto mondiale e con il messaggio: "Sono un 'ragazzo' fortunato… (ha detto si ??)".

Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano trascorso un weekend romantico a Venezia la scorsa settimana scorsa ed erano stati paparazzati dai fotografi del settimanale Chi tra Baci tenerissimi e lunghe passeggiate mano nella mano