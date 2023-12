Federica Pellegrini: parto in acqua, quando nasce la figlia e il nome scelto..

Federica Pellegrini al nono mese di gravidanza: quando partorirà, come si chiamerà la figlia della Divina e di Matteo Giunta e il 'nomignolo' dai dai fans della coppia

Federica Pellegrini sta per diventare una mamma... Divina L'ex fuoriclasse del nuoto italiano e mondiale (ori olimpici, iridati ed europei in una carriera meravigliosa) ha iniziato il countdown in vista della nascita della figlia che aspetta insieme a 'papà' Matteo Giunta.

Quando nascerà la figlia di Federica Peleggini? I fans sono in attesa del lieto evento. "Dovrebbe nascere coi botti di Capodanno ma io spererei di anticipare molto oppure di andare al nuovo anno, evitando quei giorni di festa", ha raccontato la Divina a Un giorno da pecora.

Federica Pellegrini, parto in acqua? La Divina spera di sì

Il parto della figlia di Federica Pellegrini potrebbe essere in acqua: "Se andrà tutto bene, speriamo. Se dovrò fare anestesia non si potrà fare. Io mi riconosco molto nell'elemento acqua e questo potrebbe agevolarmi un pochino".

Federica Pellegrini, il nome della figlia? C'è un indizio

L'altro grande interrogativo dei fans di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è legato al nome della bimba: come si chiamerà? E' già stato deciso ma per ora è top secret: "Lo abbiamo scelto ma non lo sa praticamente nessuno", ha spiegato Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini e la figlia con Matteo Giunta, il nomignolo dato dai fans

L'ex campionessa di nuoto ha dato un indizio: "È formato da sette lettere". Per il momento la baby Pellegrini è conosciuta dai follower della coppia con il nomignolo di Meringa.