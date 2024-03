Federica Pellegrini, nuovo spot Dorelan. Una "qualità" Divina

Federica Pellegrini-Dorelan, nuovo spot della Divina

Nuovo capitolo della campagna pubblicitaria “Entra in Modalità Dorelan” con Federica Pellegrini. La Divina e l’azienda specializzata nella produzione di sistemi da letto - dopo il primo soggetto “L’eccellenza”, che aveva fatto partire il format - sono on air e online con il nuovo spot “La qualità”, che celebra la cultura del buon riposo.

In un mondo che corre sempre più veloce, "La Qualità" ci invita a riflettere sull'importanza di dedicare tempo a sé stessi e a chi amiamo, ogni giorno. La campagna mostra momenti intimi e quotidiani della vita della campionessa olimpica Federica Pellegrini, dalla condivisione di tempo prezioso con i suoi cani, attimi di meditazione solitaria, fino a concludersi con l'atleta che trova riposo e serenità sul suo materasso Dorelan.

Federica Pellegrini, nuovo spot Dorelan. La Qualità. Il video della Divina



'Queste scene di vita autentica evidenziano come un buon riposo sia fondamentale per la nostra salute e come scelte consapevoli possano migliorare significativamente la qualità della vita di ciascuno di noi, spiega Federico Bertini, Direttore Marketing dell’azienda. “Il nuovo spot celebra non solo l'Eccellenza come il precedente capitolo, ma porta in primo piano la Qualità come elemento fondamentale di tutti i nostri prodotti. Il film rafforza il legame che la nuova collezione ‘MySleep | Personae’ crea tra i valori che promuoviamo e la vita quotidiana delle persone. Questo è un invito ad entrare in Modalità Dorelan, così da arricchire ogni momento della vita con stile, qualità, funzionalità e innovazione."

La campagna, che è stata preceduta da una fase teaser sui canali social Dorelan, è on air da questa settimana sulle emittenti televisive Mediaset e LA7 e promossa sulle principali piattaforme online attraverso una strategia di comunicazione multicanale e integrata. La produzione dello spot è stata di nuovo affidata all'agenzia Indaco, partner che cura per l'azienda anche la strategia digitale, mentre la pianificazione è stata eseguita dal centro media di riferimento Programma Immagine.