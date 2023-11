Federica Pellegrini sexy, balletto... pancione e lato B. "Fede Divina" (a un mese dal parto)

Federica Pellegrini sexy, balletto... pancione e lato B: Divina e il parto che si avvicina

"Direi molto…. pregnant", scrive Federica Pellegrini postando un video divertente con balletto in omaggio ai suoi followers con un paio di emoticon romantiche (quella di una donna incinta e due cuori). La Divina ha iniziato un countodown importante nella sua vita: stavolta non è il tempo che la separa da una finale di Olimpiadi o Mondiali, non ci sono record o medaglie in palio. Il traguardo è ancora più importante: la gioia di diventare mamma (con Matteo Giunta papà) di una bimba (nome gi scelto, ma top secret). "Io questo fisico non ce l'ho neanche senza essere Pregnant", le scrive una fans.

Federica Pellegrini mamma: parto tra Natale a Capodanno

Ta l'altro la dolce attesa venne rivelata dall'ex nuotatrice in un giorno simbolicamente importante: quando cioì Mollie O' Callaghan tolse alla Divina lo storico record mondiale sui 200 metri stile libero che resisteva dal 2009. Il parto di Federica Pellegrini è previsto tra Natale e Capodano su per giù.

Federica Pellegrini mamma, parto in acqua

L’ex fuoriclasse del nuoto mondiale e leggenda dello sport italiano tra l'altro nei giorni scorsi a Viva Rai 2 ha svelato che farà nascere la sua primogenita con un parto in acqua. "Stai aspettando due delfini?", le ha chiesto scherzosamente Fiorello (con al fianco il numero uno del Coni Giovanni Malagò). "No, mi hanno detto uno solo. Ormai manca un mese e qualcosa in più, quindi ci siamo", la risposta di Federica Pellegrini. Che poi ha fatto la sua rivelazione: "Proverò il parto in acqua". Un assist a Fiorello che ha piazzato la seconda battuta: "Sarebbe stupendo, così il bimbo esce e fa già il record. Lo farà con tutto il cordone ombelicale attaccato".

Federica Pellegrini mamma, il dolce messaggio alla figlia che nascerà