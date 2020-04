Federica Pellegrini: "Sul calcio ho provocato, mi sento portavoce di.."

Federica Pellegrini: "Sul calcio ho provocato, mi sento portavoce degli altri sport"

"Sappiamo perché si parla soprattutto del CALCIO in questo momento di emergenza: ci sono tanti interessi dietro ed è lo sport più importante d'Italia. La mia era una provocazione: il CALCIO deve ripartire, ma gli altri sport? La mia ovviamente è una provocazione, ma mi sento un po' la portavoce degli altri sport". Lo ha detto Federica Pellegrini, intervenuta sulle frequenze di Retesport, Radio Roma Capitale e Radio Sei. "In questo momento siamo tutti fermi, dagli sport individuali agli sport di squadra: per noi più che tornare a gareggiare sarebbe invece importantissimo tornare ad allenarsi. E per il nuoto sicuramente è più semplice farlo. Per noi è dura stare fuori dall'acqua per tanto tempo. Dopo un mese e mezzo cerchiamo di mantenere il fiato in ogni modo: anche correndo intorno al tavolo".

"Sento parlare solo di calcio, e mi dispiace. Perché esistono anche altri sport. Lo stop prolungato è duro per tutti", aveva detto nelle scorse ore Federica Pellegrini trovando il consenso del presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Federica Pellegrini: "Europei di nuoto ad agosto? La vedo dura"

Federica Pellegrini in queste ore ha raccolto 66mila euro in due ore e mezza mettendo all'asta i suoi cimeli: "La solidarietà in questo momento di crisi è il comune denominatore di tutti gli sportivi. Abbiamo tutti dato una grande mano all'ospedale di Bergamo e sono contenta". Sul possibile ritorno in acqua, con gli Europei di Budapest che potrebbero essere riprogrammati a fine agosto, la fuoriclasse del nuoto azzurro dice: "In questo momento non ci sto pensando. Dalle notizie che ci arrivano spostarsi dall'Italia è complicato. Una gara in Italia a fine agosto invece sarebbe sicuramente un aiuto importante per noi nuotatrici rincorrere. Tokyo? Lo spostamento di data rende tutto più complicato anche se mi piacerebbe partecipare alla quinta olimpiade Farò ad agosto 32 anni, e per il nuoto è un'età avanzata. Spero che la mia condizione fisica non cambi nei prossimi mesi per poter andare ai Giochi"