Federico Chiesa, dalla Fiorentina al Milan: la scommessa del calciomercato

Federico Chiesa, dalla Fiorentina al Milan?

Federico Chiesa al Milan? L'attaccante esterno viola potrebbe lasciare Firenze non in direzione Torino, sponda Juventus (che pensa a El Shaarawy), come in molti credevano nelle scorse settimane, ma verso Milanello per vestire il rossonero a fianco di Ibrahimovic.

CHIESA-MILAN, L'ADDIO ALLA FIORENTINA E' LA SCOMMESSA DEL CALCIOMERCATO

Paolo Maldini smentisce le voci che danno il Milan su Federico Chiesa, ma molti operatori di mercato giurano che il Diavolo proverà a tentare l'esterno della nazionale italiana, forte anche di un contratto tra il giocatore e la Fiorentina in scadenza nel 2022 (con Chiesa che non sembra disposto a rinnovarlo). Rocco Commisso deciderà di venderlo e abbasserà il prezzo del giocatore? I betting analyst di Stanleybet.it vedono in forte ascesa le quotazioni del Milan tanto che, come riporta Agipronews, il passaggio in rossonero si gioca a 2,75, una quota particolarmente bassa. Il fatto che sia proprio Stefano Pioli, già tecnico di Chiesa per due anni a Firenze, l'attuale allenatore di Ibra e compagni aumenta ancora di più le speranze dei tifosi milanisti. Staccate sia la Juventus, data a 6,00, che la Roma, a 7,50, mentre la sponda estera è quanto mai improbabile: vedere Chiesa con la maglia del Bayern Monaco pagherebbe 30 volte la posta.