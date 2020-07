Ferrari, Vettel: "L'addio a fine stagione? Nessuno mi ha mai fatto un'offerta"

Finalmente il Mondiale riparte, e nella prima conferenza stampa pre-gara dei piloti, che si tiene ogni giovedì prima del GP della domenica, Sebastian Vettel non ci è andato cauto: "Sono un pilota Ferrari e si corre per le esigenze della squadra. Ma questo è anche uno sport in cui si guarda al proprio risultato e non è che renderò la vita facile a Charles solo perché sono in scadenza di contratto”. L’orgoglio del tedesco si è subito mostrato nella prima conferenza stampa della stagione. Ma la notizia che lascia più scalpore è quella sul tema del mancato rinnovo (alla fine di questa stagione il tedesco e la rossa si diranno addio). “È stata una sorpresa per me quando ho ricevuto la chiamata da Mattia (Binotto, ndr) che mi ha detto dell'intenzione della squadra di non continuare più con me - spiega deciso -. Non abbiamo mai avuto discussioni, non c’è mai stata un’offerta sul tavolo. Ora voglio assicurarmi di prendere la decisione giusta per me e il mio futuro, penso di avere una natura molto competitiva, ho ottenuto molto nello sport, sono motivato e disposto a ottenere di più. Per fare ciò ho bisogno del pacchetto giusto e delle persone giuste intorno a me, quindi è quello che sto cercando al momento, se dovesse presentarsi la giusta opportunità, altrimenti cercherò altro”.

La rivalità con Leclerc e l'aggiornamento aerodinamico dal GP di Ungheria

Sul tema della rivalità con Leclerc in questa stagione: "Io ho sempre cercato di integrarmi nei team e vale anche per la Ferrari - prosegue Vettel -, vuoi lottare per il successo personale ma sei in una squadra. In questo momento non possiamo parlare di ordini di scuderia, non sappiamo che stagione avremo e quanto saremo competitivi. Ma se la situazione dovesse presentarsi e sarà sensato ci si aspetta che i piloti si aiutino a vicenda. Certo è che si corre per se stessi e non renderò la vita facile a Charles solo perché sono in uscita”. Poi Seb ha spiegato il deciso cambio di rotta preso dal team, che presenterà un importante aggiornamento aerodinamico dall’Ungheria: “Dopo i test era chiaro che non eravamo dove volevamo, gli ultimi mesi sono stati sconvolgenti anche per la preparazione, tutti in fabbrica hanno lavorato per l’aggiornamento che arriverà in Ungheria - conclude -. Vediamo dove siamo e ci regoleremo, non sappiamo quanto sarà lunga la stagione se ci saranno 8 gare o più, faremo il massimo per sfruttare la macchina subito, in fabbrica si è lavorato molto”.