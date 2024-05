Figc diventa anche una media company. Gravina lancia "Vivo Azzurro Tv"

Figc presenta ‘Vivo Azzurro Tv, il nuovo canale Ott

Presso la Lanterna di Fuksas a Roma è stata presentata ‘Vivo Azzurro Tv’, la piattaforma digitale della Figc che propone contenuti originali, inediti e in esclusiva delle Nazionali italiane di calcio, insieme ad un’ampia serie di approfondimenti dedicati al calcio giovanile, ai progetti sociali, all’attività paralimpica, alle iniziative istituzionali, al ruolo degli arbitri, alla formazione tecnica e all’educazione sportiva. Alla presentazione del nuovo canale hanno preso parte il presidente federale Gabriele Gravina, i Ct delle Nazionali maschile e femminile, Luciano Spalletti e Andrea Soncin, e il campione del mondo di Spagna ’82 Marco Tardelli.

La piattaforma, sviluppata con tecnologia all'avanguardia, offre un'esperienza di streaming innovativa e coinvolgente per rivolgersi a tutti gli appassionati del calcio, a diversi target e diverse fasce di età. Con un duplice obiettivo: da un lato rafforzare ulteriormente il legame tra gli Italiani e le Nazionali di calcio, raccontando in maniera sempre piu diretta la passione degli uomini e delle donne in maglia Azzurra, dall'altro promuovere i valori del calcio attraverso le tante iniziative, spesso poco note, che contribuiscono all'inclusione sociale, che valorizzano le diversità promuovendo le potenzialità di ciascuno, che favoriscono la completa maturazione dei giovani.

Sono già presenti sulla piattaforma la interviste realizzate con Fabio Cannavaro (Mondiale 1008) Roberto Mancini Europeo 2020) e Marco Tardelli (Mondiale 1982), mentre nelle prossime settimane saranno disponibili quelle con gli ex Ct Marcello Lippi, Antonio Conte e Dino Zoff. Ad arricchire la piattaforma ci sono poi una serie di eventi live: a cominciare dalle gare delle Nazionali Giovanili, di Futsal e Beach Soccer, maschili e femminili, oltre ad una serie di speciali sui sogni e sulle ambizioni di giovani calciatrici e calciatori delle Nazionali, realizzati dal team di video maker di Vivo Azzurro TV. Tra i contenuti, inoltre, diversi servizi sulle attività promosse dalla Figa, dal Settore Giovanile e Scolastico, dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, e sintesi degli eventi Istituzionali, a cominciare dalla cerimonia annuale della Hall of Fame del Calcio Italiano.

Grazie all'utilizzo della tecnologia OTT 2.0, la piattaforma consente la distribuzione simultanea di contenuti digitali su computer, dispositivi mobili e Smart TV, nonché sui principali sistemi operativi (Android, iOS, Android TV/Google TV. Apple TV, Amazon Fire TV, Samsung Tizen, LG WebOS, Roku. Vewd e Set Top Box). La soluzione garantisce inoltre la funzionalità di mirroring - sia su infrastruttura Chromecast sia Air Play per una fruizione versatile e senza interruzioni. Prevista la possibilità di accedere ai contenuti in italiano e in inglese (doppiato e sottotitolato), con l'obiettivo di espandere progressivamente il supporto per altre lingue. L'interattività, la fruizione multidevice, la funzione multilingua e la presenza. nel tempo, di migliaia di contenuti concorrono a creare una relazione a 360° tra la FIGC e il suo pubblico attraverso una applicazione totalmente gratuita.

“Un sentimento di orgoglio che sento in questo momento e di forte emozione, è una giornata storica per la Figc che presenta la nostra piattaforma digitale che sarà arricchita da tantissimi contenuti. La frase ‘il calcio come non lo avete mai visto’, rende l’idea del valore di questa iniziativa, una straordinaria multidimensionalità del calcio nel saper raccontare storie e soprattutto emozionare”, le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la presentazione di ‘Vivo Azzurro Tv’, la piattaforma digitale della Figc che propone contenuti originali, inediti e in esclusiva delle Nazionali italiane di calcio.

“Negli ultimi mesi e anni ci confrontiamo con alcune parole che in ogni periodo vengono fuori come innovazione, riforme, cambiamento, ora è di moda autonomia, che danno l’idea di un confronto continuo di alcune componenti che fanno resistenza a questa idea di cambiamento radicale, ma la Figc non ha mai voluto rinunciare al suo impulso di innovazione. Lo abbiamo fatto con il piano strategico dal punto di vista finanziario, lo facciamo oggi trasformando una media factory in media company. Un altro tassello a quel concetto importato dalla letteratura italiana. Ci piace l’idea che la Federazione possa lanciare un progetto del genere per rendere noti degli aspetti inediti del calcio. Vogliamo dimostrare che c’è altro oltre ai rigori o ai debiti”, ha aggiunto Gravina.

“E’ un piano di sviluppo importante che la Figc presenta. Un risultato straordinario, un contenitore che parlerà dell’abbraccio della base, fino alle emozioni delle nazionali azzurre, il progetto delle carceri, la divisione paralimpica e sperimentale, unici al mondo ad averla. Parliamo di un ecosistema digitale che può contare su un’altra piattaforma che si chiama ‘sostenibilia’ che riguarda la sostenibilità. Oggi la Federazione dimostra di non essere solo un palazzo ma anche un’anima che si trasforma in grande comunità sportiva. Vogliamo essere uno specchio in cui l’Italia si felice di specchiarsi, per vedersi, perché no, anche più bella di quella che a volte viene dipinta”.