Figc, Ghirelli vicepresidente. Ma la Serie A (Lotito e Marotta) non vota

Figc, Francesco Ghirelli vicepresidente. Gravina: voto unanime e segnale unità

Con 17 preferenze su 17 partecipanti al voto (i rappresentanti della Lega di A non si sono espressi) Francesco Ghirelli e' stato eletto alla carica di vice presidente della FIGC. Il presidente della Lega Pro prende il posto del dimissionario Paolo Dal Pino, con Umberto Calcagno confermato vicario. E' quanto e' stato stabilito nella riunione del Consiglio federale, che ha condiviso la necessita' che l'indice di liquidita' diventi ammissivo per l'iscrizione ai campionati, mentre su richiesta del neo presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e' stata rinviata alla prossima riunione la definizione del Manuale delle Licenze Nazionali.

Figc, Ghirelli eletto con 17 voti su 17. Lotito e Marotta (rappresentanti di serie A) non votano. Gravina: Se esce Dal Pino non entra Casini, non funziona così

"Ghirelli è stato eletto con 17 voti su 17. È un grande segnale di unità. Due consiglieri non si sono presentati a votare, mentre Casini e Abete non potevano. Per la prima volta il voto è avvenuto a scrutinio segreto, a dimostrazione della compattezza assoluta di 6 componenti su 7". È il commento in conferenza stampa del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito all'elezione del numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a vicepresidente federale. I due consiglieri che hanno rinunciato al voto sono Marotta e Lotito. "La Serie A rivendicava la poltrona? A me è stato detto che loro rivendicavano la vicepresidenza perché è stato sempre così. Ma su questo punto c'è un errore storico. L'hanno avuta una volta con Beretta e poi due volte sotto la mia gestione con Miccichè e Dal Pino. Se esce Dal Pino non entra Casini, non funziona così. C'è una valutazione politica e si vota. In democrazia funziona così. Le altre sei componenti avevano voglia di dare un segnale e io dovevo assecondare la compattezza di questo gruppo granitico che voleva Ghirelli. Il voto di questa mattina è un messaggio abbastanza chiaro sul futuro di questa federazione" ha aggiunto Gravina.

Figc, Lorenzo Casini verso il comitato di presidenza

Definendo la riunione odierna "disciplinata, ordinata e svolta in un clima collaborativo sotto tutti i punti di vista", il presidente federale Gabriele Gravina ha poi spiegato come nel Comitato di presidenza manchi un rappresentante dei professionisti, che puo' essere della Lega Serie A o Serie B: "E io - ha precisato - ho proposto al Consiglio, che mi e' sembrato d'accordo al 100%, che debba essere Lorenzo Casini non appena entrera' ufficialmente in carica".

