"Covid non finito, Omicron 2 e 3 contagiosissime". Attenzione, "a novembre..."

Covid, Pregliasco: "Estate ok, ma poi..."



"Non solo in Cina, dove le autorità ricercano la politica zero Covid, aumenti di casi e di contagi si registrano anche in Europa, in Paesi come Francia, Germania e Regno Unito. Si pensa che la pandemia sia finita, ci sono le riaperture e puntualmente tornano a salire i numeri dei contagi". Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, spiega ad Affaritaliani.it che cosa sta accadendo sul fronte del coronavirus, mentre l'attenzione della politica, dei media e dell'opinione pubblica è quasi tutta sulla guerra in Ucraina. "Ci sono una serie di fattori da tener presente: gli sbalzi termici, freddo-caldo, favoriscono la diffusione del virus e le varianti Omicron 2 e 3 sono contagiosissime soprattutto nella fascia 5-11 nella quale solo il 30% è vaccinato. Sapevamo che ci sarebbe stato un piccolo incremento, ma speravamo che fosse più contenuto. Non va dimenticato che le nuove varianti della Omicron hanno un R0 elevatissimo e sono più contagiose del morbillo".

Il virologo Pregliasco usa parole estremamente chiare: "Il Covid c'è e non è finito. Il mancato stress del sistema sanitario nazionale è legato unicamente all'ottimo risultato della campagna di vaccinazioni. Non ci sono grosse conseguenze, ma la pandemia non è affatto finita". Mantenere le restrizioni, quindi anche il Green Pass, dopo il 31 marzo quando scade lo stato di emergenza? "Vediamo come vanno le cose nei prossimi 10-15 giorni, se dopo il rialzo ci sarà un calo o se l'incremento dei casi continuerà, ma sicuramente le aperture devono essere lente e progressive. E' presumibile che la prossima estate sarà come le precedenti, le condizionali ambienti, il caldo, consentiranno di avere valori bassi. Però, a partire da novembre, con il ritorno delle temperature basse e del freddo, ci sarà anche un ritorno del Covid e un nuovo coinvolgimento della popolazione insieme agli altri virus stagionali come quelli dell'influenza. Insomma, il Covid non è finito", conclude Pregliasco.

