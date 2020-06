FIGC istituisce il Fondo Salva Calcio. Gravina: 'Iniziativa senza precedenti'

Parallelamente al ritorno in campo nelle serie professionistiche, la 'fase 3' del calcio italiano inizia ufficialmente oggi con l'istituzione del Fondo Salva Calcio da parte del Comitato di Presidenza della FIGC. Su proposta del presidente Gabriele GRAVINA, infatti, l'organo amministrativo della Federcalcio vara un progetto straordinario, articolato e particolarmente consistente, la cui definitiva approvazione sara' portata nel Consiglio Federale di lunedi' 8 giugno. La solidita' patrimoniale e la disponibilita' finanziaria della FIGC ha consentito un intervento diretto in favore dei Club, di calciatrici/calciatori e dei tecnici di Serie B, Serie C, Lega Dilettanti e calcio femminile per fronteggiare la crisi generata dall'emergenza Covid-19 per complessivi 21 milioni e 700 mila euro. "E' un'iniziativa che non ha precedenti - commenta il presidente GRAVINA - e rappresenta una grande assunzione di responsabilita' che la FIGC prende in favore del sistema calcio nel suo complesso. Si tratta di uno stanziamento diretto la cui entita' fungera' sicuramente da volano per la ripresa".

FASE 2: GRAVINA, 'STADI APERTI PROSSIMO PASSO'. ALGORITMO? PRONTO A CAMBIARE"

"Rivedere in estate i tifosi allo stadio? Me lo auguro. Migliorando l'andamento dei contagi, spero si possa consentire l'accesso parziale agli impianti di calcio. Sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia e di entusiasmo''. E' quanto afferma il presidente della Federcalcio, Gabriele GRAVINA, in una intervista a 'Il Mattino'. A proposito delle critiche sul possibile uso di un algoritmo per indicare la classifica in caso di stop al campionato, Gravina apre: "Cambiamo, ma serve un criterio. Sbagliato cristallizzare la classifica se c'è lo stop". I club vorrebbero utilizzare la media punti come criterio per decidere l'eventuale graduatoria finale.