Fiorio Cup – Trofeo Masseria Camarda. Europa vs Italia, Rovanpera vs Crugnola

Con l’arrivo di Kalle Rovanpera si è completato il gruppo dei piloti scelti per partecipare alla quarta edizione della Fiorio Cup – Trofeo Masseria Camarda, la inedita e moderna proposta di una nuova formula di competizione rallistica ideata dalla Rally University, la scuola di pilotaggio guidata da Alex Fiorio con a fianco, nel ruolo di istruttore, Alex Bruschetta.

Il percorso, sul quale si confronteranno oltre al due volte Campione del Mondo, la pilotessa turca Burcu Cetinkaya, Harri Toivonen, Andrea Crugnola, Andrea Aghini e Tamara Molinaro, è il medesimo delle passate edizioni: circa 4 chilometri all’interno del comprensorio della Masseria Camarda, da anni residenza di Cesare Fiorio, alla cui entrata gli ospiti avranno la sorpresa di trovare esposte una Lancia Stratos e un Lancia 037.

Uno sterrato che i piloti dovranno percorrere quattro volte con la possibilità di scartare il peggiore risultato, dalla somma dei tre migliori tempi fatti segnare da ognuno uscirà la classifica e il nome del vincitore della 4^ Fiorio Cup. Un gruppo al volante di una Toyota Yaris ed uno al volante di una Skoda Fabia, entrambe Rally2, gommate Pirelli e messe a disposizione dalla Delta Rally.

Sarà indubbiamente un confronto anche tra diverse scuole di guida rallistica, in pratica un confronto tra Europa e Italia dal momento che è prevedibile un testa a testa tra Kalle Rovanpera e Andrea Crugnola.

Rovanpera, 24enne nativo di Jyvaskyla, è stato il più giovane pilota a conquistare il titolo iridato nel 2022 ripetendosi poi nel 2023. Dopo l’esordio nel mondiale con la Ford dal 2020 è pilota della Toyota Gazoo Racing. Quest’anno ha limitato la attività “per ricaricare le batterie” ciò nonostante si è aggiudicato ben quattro gare: i Rally del Kenya,di Polonia, di Lituania e del Cile.

Per la Fiorio Cup Kalle avrà al suo fianco la madre Tiina che favorì i primi approcci di Kalle, bambino, al motorsport. Poi toccò al padre Harri, campione finlandese, pilota di Seat, Mitsubisshi, Peugeot e Skoda, plasmare il futuro campione…. "È stato anche il mio primo maestro, mi ha insegnato che l'auto ha un volante, un acceleratore e una frizione e poi mi ha detto di darmi da fare", racconta spesso Rovanpera.

Il giovane finlandese affronta la Fiorio Cup con molta curiosità: “Mi hanno parlato della Puglia e volevo conoscere questa terra, la Fiorio Cup è uno show interessante che permette al pubblico di divertirsi e apprezzare il nostro modo di affrontare un percorso su terra che è già per sé stesso garanzia di spettacolo”.

A contrastare il Campione del Mondo Andrea Crugnola, quattro volte campione italiano e vincitore delle prime tre edizioni della Fiorio Cup, con al suo fianco sempre Pietro Ometto: “Ogni anno è sempre più difficile, quest’anno poi ancora di più. Spero molto nel bel tempo, nelle passate edizioni il fango aveva condizionato un po’ tutti e poi non capita tutti i giorni di misurarsi con un Campione del Mondo.”

Altro confronto interessante sarà quello tra la pilotessa turca Burcu Cetinkaya che avrà un tutor di eccezione quale è Fabrizia Pons, navigatrice di Michèle Mouton ai tempi dell’Audi Quattro ed ora protagonista con “Lucky” nel campionato Auto Storiche con una Lancia Delta, e Tamara Molinaro che sin dalla prima edizione ha dimostrato di poter competere con piloti dall’illustre passato come Miki Biasion.

Un confronto che ci riporterà indietro negli anni sarà quello tra Harri Toivonen, il fratello di Henri, e Andrea Aghini grande protagonista del rallismo italiano, e non solo, nell’ultimo decennio del secolo scorso.

Nella giornata di sabato 9, la mattina, i piloti avranno alcune ore a disposizione per effettuare le ricognizioni del percorso mentre nel tardo pomeriggio tutti in Piazza Plebiscito, a Ceglie Messapica ove i 6 protagonisti della Fiorio Cup giungeranno alla guida delle vetture da gara per salire poi sul palco per la presentazione ufficiale e per concedersi a una lunga seduta di autografi.

Domenica mattina a partire dalle ore 9,00, sino a metà pomeriggio, il via della sfida per il titolo di Campione Fiorio Cup 2024.

