Florenzi rivela: "Ho rifiutato una ricca offerta dall'Inter quando..."

"Ho rifiutato l'Inter quando ho rinnovato con la Roma, c'era un'offerta importante dei nerazzurri, ma seguendo il mio cuore ho deciso di restare alla Roma". Lo dice Alessandro Florenzi, terzino del Valencia in prestito dalla Roma.

"Difendere la maglia della propria città è un grande orgoglio e una grande responsabilità -prosegue il 29enne romano nel corso di una diretta su Facebook -. Hai sempre gli occhi puntati, ma è una bella responsabilità. Ho un rapporto unico, con De Rossi e Totti ci sentiamo spesso. Mi hanno scritto e chiamato sempre quando sono andato via, sono legato a loro a vita, sono stati il mio cammino. Devo a loro come mi sono formato come uomo e calciatore, mi hanno insegnato la strada del romanismo e la Roma, posso solo ringraziarli a vita".

Florenzi chiude parlando del rapporto con il tecnico giallorosso Paulo Fonseca. "Una persona importante per me, è stato uno dei pochi allenatori veri, che dice quello che pensa, è stato molto chiaro con me. Abbiamo provato a fare un percorso insieme, poi mi ha detto cosa pensava e insieme abbiamo deciso. A giugno, quando tornerò, riparleremo. E' un uomo e una persona top''.