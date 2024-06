Fonseca nuovo allenatore del Milan, Ibrahimovic: "Uomo giusto, ci crediamo"

Paulo Fonseca nuovo allenatore del Milan, Ibrahimovic: "Lui è l'uomo giusto, ci crediamo". Per il tecnico portoghese contratto triennale

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. La conferma ufficiale arriva in conferenza stampa da Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird. Per il 51enne tecnico portoghese sarà la seconda esperienza in Italia dopo il biennio alla Roma (2019-21), concluso con un bilancio di un quinto e un settimo posto. Prima dell'arrivo in giallorosso, Fonseca aveva guidato, fra gli altri, il Pacos Ferreira ottenendo a sorpresa la terza piazza finale nella stagione 2012-13. Un risultato che gli era valso la chiamata del Porto, salvo poi essere esonerato dopo pochi mesi. Rilanciatosi al Braga, con cui conquista la coppa nazionale, guiderà per tre anni lo Shakthar Donetsk, centrando in ciascuna stagione l'accoppiata campionato-coppa. Dopo la Roma l'avventura in Ligue 1 col Lille, quinto posto alla prima stagione e quarto in quella che si è appena conclusa con tanto di qualificazione ai preliminari di Champions. Adesso il compito di raccogliere l'eredità di Stefano Pioli.

"Abbiamo studiato bene cosa volevamo, cosa cercavamo e abbiamo scelto Paulo perchè porti la sua identità. Vogliamo che la squadra pratichi un gioco dominante, offensivo, e dopo 5 anni vogliamo portare qualcosa di nuovo ai giocatori e a San Siro. Abbiamo studiato come Fonseca a giocare le sue squadre, come prepara le partite, è l'uomo giusto: siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto", ha detto Ibrahimovic. Che ha voluto ringraziare anche Pioli "per quello che ha fatto per il Milan da parte della proprietà, della società e da parte mia. Quello che ha fatto per il Milan resta nella storia". Dopo l'annuncio in conferenza stampa di Ibrahimovic è arrivato anche il comunicato del Milan, che ha "affidato la conduzione tecnica della prima squadra maschile a Paulo Fonseca". Per il tecnico portoghese contratto triennale.