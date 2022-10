Dal football americano a Playboy è un attimo: Sara Blake Cheek, star bollente

Sara Blake Cheek, cacciata dala scuola dei figli per OnlyFans. La copertina di Playboy e i sportivi su Espn-Fox Sports

La storia di Sara Blake Cheek fa il giro del mondo: della serie, come può svoltarti la vita in un attimo o quasi. Fino al 2020, era proprietaria di un salone di bellezza: la pandemia di covid le ha portato via l’attività. Una storia drammatica perchè si è trovata spalle al muro e in cerca di un modo di sfamare i suoi figli.

Da lì l'apertura di OnlyFans (dopo l'iscrizione venne allontanata dal club sportivo dove i suoi figli giocano a calcio e le bambine fanno le cheerleader), la popolarità crescente e la copertina di Playboy.





Oggi è milionaria. La carriera di Sara Blake Cheek è decollata e con essa anche anche quella per lo sport e il giornalismo sportivo: è co-conduttrice di The Coach JB Show e volto ormai noto su ESPN e Fox Sports dove parla di football americano.





Sara Blake, la copertina di Playboy e l'industria dello sport

“Una copertina di Playboy è qualcosa che sogni… dominare nell’industria sportiva come mamma coniglietta di Playboy, mamma di quattro figli, e creatrice di OnlyFans oltre che una moglie, è letteralmente qualcosa che nessuno è stato in grado di fare prima”, ha raccontato Sara Blake Cheek.



Sara Blake Cheek e il suo... super potere

"Continuo a dire che questo è solo l'inizio. Ho continuato a essere uno dei migliori creatori di OnlyFans e ho guadagnato un milione di dollari la percezione che fare OnlyFans ti impedirà di avere una carriera è un giudizio obsoleto. Essere audaci nella sessualità è in realtà un super potere".