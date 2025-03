Formula 1, Gp Australia: doppietta McLaren nelle prove. Male le Ferrari

È un'alba amara quella dei tifosi della Ferrari che sognavano un risultato ben diverso dalle prime prove ufficiali della stagione di Formula 1. Leclerc ed Hamilton infatti hanno chiuso in 7^ ed 8^ posizione al termine di una qualifica che ha visto il dominio della McLaren.

Norris e Piastri si sono presi la prima fila in maniera molto netta, danti distacchi impressionanti a tutti gli altri. Verstappen ha chiuso terzo a quasi 4 decimi e le due Ferrari sono ad 8 decimi. In realtà per tutta la giornata e fino all'ultimo giro di prove ufficiali si è viaggiato sul filo dei centesimi, con un gruppo molto compatto e Leclerc ed Hamilton tra la 4^ e la 6^ posizione a 3-4 decimi dalla vetta.

Ma all'ultimo tentativo i piuloti McLaren hanno fatto qualcosa di incredibile, soprattutto nell'ultimo settore dove hanno rifilato mezzo secondo al resto della compagnia.

Il bilancio della Rossa quindi oggi è molto negativo, superata anche dalla Williams di Albon e da Tsunoda.

Si spera quindi in qualcosa di anomalo e da questo punt di vista tutto potrebbe cambiare domani sul circuito di Melbourne dato che è prevista pioggia. "Abbiamo sacrificato qualcosa per domani - ha detto Leclerc dopo le prove - ma la macchina soprattutto nel Q3 era davvero difficile da guidare"

Da notare l'esordio negativo dei due giovanissimi: l'Italiano Kimi Antonelli è stato eliminato in Q1 con la sua Mercedes, stessa sorte per il secondo pilota Red Bull, LAwson, finito oltre la 16^ posizione.