Francesca Piccinini: "Addio pallavolo a 42 anni. Rifarei tutto anche Playboy"

Francesca Piccinini ha annunciato il suo addio al mondo del volley. "Non ci ho dormito la notte. Ci ho pensato e ripensato. È difficile staccarsi dalla vita che ho fatto per quasi 30 anni e sognavo da quando ne avevo 8. Mi fa fatica anche dirlo... Basta, smetto. Sono sicura al cento per cento. È giusto così: largo alle giovani”, ha detto la campionessa di pallavolo al Corsera. A 42 anni è pronta a cambiare vita: “Non mi precludo nulla: allenare le ragazzine, commentare il volley alla tv, quei reality a cui ho detto no quando le mie giornate ruotavano intorno allo sport. Si chiude una porta, se ne apriranno altre, spero".

Francesca Piccinini non rimpiange nulla, dentro e fuori dal campo: “Copertine, calendario, rifarei tutto. Anche Playboy, fu un gioco, una sfida con me stessa. Bellissime foto e bellissimo ricordo”, Francesca è alla ricerca dell’amore: “Sono single. È difficile stare con me. Cerco complicità, divertimento: chi si prende troppo sul serio non mi piace. L’uomo che mi sta accanto deve farmi stare meglio di come sto da sola. Mica facile”.