Frase razzista del quarto uomo, Psg-Istanbul Basaksehir sospesa. Indagine Uefa

PSG-BASAKSEHIR SOSPESA PER FRASE RAZZISTA "FAREMO INDAGINE APPROFONDITA"

"La Uefa è a conoscenza di quanto accaduto avvenuto durante la partita di Champions League di questa sera tra Paris Saint-German e Istanbul Basaksehir e condurra' un'indagine approfondita. Il razzismo e la discriminazione in tutte le sue forme non trovano posto nel calcio". Questa la posizione ufficiale della massima organizzazione calcistica europea dopo la sospensione del match di Parigi.

PSG-BASAKSEHIR RECUPERO MERCOLEDI' 9 DICEMBRE ALLE 18.55 E CON NUOVI ARBITRI

La Uefa ha ufficializzato che la prosecuzione di Psg-Basaksehir si giochera' alle 18.55 di mercoledi' 9 dicembre. Si partira' dal 14° minuto del primo tempo, ovvero da quando la partita e' stata interrotta per le frasi razziste che il quarto ufficiale di gara, Sebastian Coltescu, ha rivolto ai componenti della panchina turca. Dirigera' il match l'olandese Danny Makkelie, con lui i guardalinee Mario Diks (NED) e Marcin Boniek (POL) e il quarto ufficiale di gara Bartosz Frankowski (POL). Mentre alla Var vengono confermati gli italiani Marco Di Bello e Maurizio Mariani.

CHAMPIONS, LEAGUE, ERDOGAN "CONDANNIAMO FRASI RAZZISTE 4° UOMO"

"Condanniamo fermamente le frasi razziste fatte contro Pierre Webo dal team tecnico del Basaksehir e credo che la Uefa debba necessariamente intervenire. Siamo incondizionatamente contro il razzismo e la discriminazione nello sport e in tutti i settori della vita". Cosi' il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, si esprime su Twitter su quanto accaduto oggi in Psg-Basaksehir, gara di Champions sospesa al 16° del primo tempo per le presunte frasi razziste che il quarto uomo della partita, il rumeno Sebastian Coltescu, avrebbe rivolto ai componenti della panchina della squadra turca.

CHAMPIONS, PSG-BASAKSEHIR SOSPESA PER FRASE RAZZISTA DEL QUARTO UOMO

La partita di Champions tra Psg-Basaksehir è stata sospesa al 15' del primo tempo, e dopo 8' di discussioni le due squadre e i rispettivi staff hanno deciso di abbandonare il campo. Il quarto uomo, il romeno Sebastian Coltescu, avrebbe usato il termine "negru" all'assistente tecnico Achille Webo, per indicarlo all'arbitro centrale che voleva espellerlo per proteste scatenando la reazione di giocatori e staff. Furibondo ed espulso anche l'attaccante del Basaksehir Demba Ba, che era in panchina. Ba ha affrontato faccia a faccia Coltescu, con queste parole in inglese: "Perché ti riferisci alle persone di colore chiamandole 'this black guy', mentre per i bianchi non dici 'this white guy' ma solo 'this guy'?".