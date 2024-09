Frattesi e Kean, l'Italia vince anche in Israele. Spalletti: "Squadra maturissima"

Nations League, Israele-Italia 1-2: gol di Frattesi e Kean

L'Italia sconfigge 2-1 Israele in un match della seconda giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League, disputato alla Bozsik Arena di Budapest. Per gli azzurri in gol Frattesi al 38' e Kean al 62'. Al 90' rete della bandiera per Israele di Abu Fani.

Nell'altra sfida del girone, la Francia si riscatta e vince contro il Belgio: Kolo Muani (29') e Dembelé (57') firmano il 2-0 sui Diavoli Rossi, Mbappé e Thuram a secco.

L'Italia comanda la classifica con 6 punti, davanti a Francia e Belgio a quota 3, Israele chiude a 0.

Israele-Italia 1-2, la partita

Prima dell'incontro durante l'esecuzione dell'inno israeliano buona parte dei tifosi italiani presenti allo stadio si è girata di spalle. Una protesta legata al delicato momento politico dello stato ebraico, in guerra con Hamas dallo scorso 7 ottobre.

In avvio subito pericoloso Israele che al 3' va in verticale, la difesa azzurra riesce però a cavarsela sul tentativo di Khalaili. Al 10' bell'intervento difensivo di Bellanova che chiude una situazione pericolosa anticipando Salomon all'interno dell'area di rigore. Arriva al 16' il primo tentativo da parte dell'Italia con una conclusione di Dimarco dopo uno schema da calcio di punizione: palla oltre la traversa. Al 21' altra chance per gli azzurri, il cross è di Bastoni, l'inserimento di Frattesi che non trova la battuta verso la porta avversaria. Al 27' nuova occasione dell'Italia che va da sinistra verso destra, la palla arriva a Bellanova che colpisce però male la palla da buona posizione e la sua conclusione termina a lato. Poco dopo la mezz'ora rischia l'Italia con un contropiede di Israele concluso da Solomon che calcia a lato.

Al 38' gli azzurri sbloccano la partita con Frattesi. L'Italia va da destra verso sinistra, la palla arriva Dimarco che mette in mezzo un cross forte, interviene il centrocampista azzurro che di petto devia in gol. Un minuto dopo chance per il raddoppio con Raspadori che si accentra e trova lo spazio per la conclusione, parata di Gerafi. Chiude il primo tempo in attacco l'Itaia, con Bellanova che al 45' tenta una conclusione da fuori area che per poco non sorprende Gerafi.

In avvio di ripresa ancora pericoloso Frattesi che si inserisce per l'ennesima volta, riceve e calcia: Gerafi in qualche modo devia. Al 9' pericoloso Jehezkel che da due passi non colpisce bene e Donnarumma riesce a parare la conclusione.





Al 17' il raddoppio azzurro con Kean: Frattesi recupera palla, la cede a Raspadori il quale calcia, Gerafi respinge, irrompe l'attaccante della Fiorentina che da pochi passi mette in rete. Subito dopo doppio cambio per Spalletti: escono Bellanova e Raspadori entrano Cambiaso e Brescianini. Al 22' doppio cambio anche per gli avversari degli azzurri, con Abu Fani e Safuri, al posto di Peretz e Kanichowsky. Al 25' scocca l'ora di Udogie, esce Dimarco. Al 29' il primo ammonito del match: cartellino giallo per Gatti. Un minuto dopo gol annullato a Tonali per fuorigioco di Kean.

Al 40' Spalletti finisce i cambi con Retegui e Zaccagni in campo al posto di Kean e Ricci. Al 45' 'Italia è un po' pigra nell'allontanare una palla vagante in area, Abu Fani se la ritrova sul piede e in diagonale fulmina Donnarumma segnando il gol della bandiera. Nei 4 minuti di recupero non succede più nulla e gli azzurri portano a casa tre punti fondamentali per la classifica del girone.

Italia, Spalletti: 'Fatto la nostra parte in maniera splendida, squadra maturissima'

"Abbiamo fatto la nostra parte in maniera splendida, tutte le insidie di cui avevamo parlato si sono palesate. Il fatto che siamo stati in ordine senza mai lasciarci andare troppo è stato però fondamentale, la nostra è stata una squadra non matura ma maturissima", le parole del ct azzurro Luciano Spalletti dopo la vittoria per 2-1 su Israele nel secondo match del gruppo 2 della Lega A di Nations League. "I giocatori si sono messi nelle condizioni di giocare come giocano nel club e alcuni si trovano a occhi chiusi. Nella ripresa siamo andati meglio, è emerso il mostro palleggio e il nostro possesso palla", aggiunge il ct al microfono di Rai Sport.

Italia, Spalletti: "Risposte perfette dal gruppo"

"Questa convocazione è stata pensatissima, ho dovuto decidere un nuovo gruppo, ringiovanirlo, e le risposte sono state perfette, come mi aspettavo. Ho modificato qualcosa, la squadra ha fatto vedere le qualità che aspettavo giocando due buonissime partite. Ora c'è solo da rafforzare l'idea iniziale, andare avanti così". Lo ha dichiarato Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine di Israele-Italia 1-2 nella seconda giornata di Nations League. Il ct ha poi offerto delle riflessioni su alcuni singoli: "Frattesi aiuta sempre la squadra ad essere in superiorità con il suo volume di lavoro, anche quando non si vede dentro le azioni perché non tocca palla. Kean l'abbiamo cercato poco, ci sono state situazioni in cui avremmo dovuto buttare la palla nello spazio sfruttando la velocità e la forza che ha. Chiesa? Questo 3-5-2 può essere anche con una punta centrale e una più aperta, invece di essere due punte centrali, ma il modulo rimane quello".

Italia, Bastoni: "La vittoria con la Francia ci ha dato grande consapevolezza"

"La vittoria con la Francia ci ha dato grande consapevolezza. Vogliamo buttarci alle spalle la brutta figura fatta all'Europeo. Abbiamo sbagliato tanto a livello di approccio. Vogliamo lasciarci l'Europeo alle spalle. Sono felice della fiducia di Spalletti dopo aver fatto tanta gavetta alle spalle di due mostri sacri come Bonucci e Chiellini", le parole di Bastoni alla Rai dopo la vittoria per 2-1 dell'Italia contro Israele.

Italia, Buongiorno: "Non era facile..."

Buongiorno alla Rai dopo il successo dell'Italia nella seconda partita di Nations League: "Siamo contentissimi. Non era facile. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, ma siamo usciti vittoriosi dalla partita. Cerchiamo di lavorare con il mister negli allenamenti per migliorare tutti i meccanismi sia a livello difensivo sia offensivo. Lavorare insieme è importante e oggi mi sono trovato molto bene con i miei compagni di squadra".

Italia, Gatti: importante dare continuità con la vittoria

"Era importante dare continuità al risultato di tre giorni fa. Era una partita difficile, come sempre fuori casa. Era importante vincere, siamo in testa, il girone è ancora lungo e dobbiamo arrivare più in alto possibile". Così Federico Gatti ai microfoni Rai dopo la vittoria dell'Italia per 1-2 contro Israele nella seconda partita di Nations League. "Dispiace per il gol perché è nato da un calcio piazzato che secondo me non c'era. Dovevamo stare più attenti ma era troppo importante vincere. La delusione dell'Europeo è stata grandissima; è ancora presto, abbiamo iniziato col passo giusto, piano piano bisogna mettere mattoncino dopo mattoncino e poi vediamo", ha concluso il difensore.