Furino ricoverato in ospedale: l'ex capitano della Juve è in gravi condizioni

Chi è Beppe Furino, ex "bandiera" della Juventus

Beppe Furino, ex capitano della Juve a cavallo degli anni '70 e '80, è ricoverato nella Stroke Unit dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri per un'emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono stabili pur nella loro gravità e al momento non è previsto l'intervento chirurgico.

Furino, che compirà 76 anni il prossimo 5 luglio, lo scorso anno ha perso la morte Irene a causa del Covid e commentò così quel grave lutto: "Mi sento in colpa, l'ho portato io in casa e ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito. Sono confuso, è successo così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti".

Grintoso centrocampista, in quindici anni con la maglia della Juventus ha vinto 8 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa UEFA e 1 Coppa delle Coppe, disputando inoltre 2 finali di Coppa dei Campioni. Con la nazionale, è arrivato secondo ai mondiali di Messico '70, dietro il Brasile di Pelè. Dopo il ritiro dal calcio giocato, si è stabilito a Moncalieri, dove ha lavorato come assicuratore e dove nel 2015 si è candidato Sindaco per il centrodestra, non venendo eletto. Ha una figlia, Federica, di professione giornalista.

Beppe Furino ai tempi della Juventus (Lapresse)