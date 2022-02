Villareal-Juve: dove vederla in tv e streaming. Amazon, Sky o Canale 5?

Villareal-Juventus, 22 febbraio 2022: dove vederla in tv e in streaming

Per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus gioca sul campo del "Sottomarino Giallo". La partita di ritorno è prevista il 16 marzo all'Allianz Stadium di Torino.

Vlahovic al debutto in Champions League



La sfida cominicia alle ore 21.00 all'Estadio de la Ceramica, dove Dusan Vlahovic - al suo esordio nella massima competizione europea con i bianconeri - proverà a guidare la squadra di Max Allegri alla rivincita, dopo il deludente pareggio nel derby con il Torino. Il Villareal, allenato da Unai Emery, non è un avversario facile: vincitore dell'ultima Europa League, viene da quattro risultati utili consecutivi nella difficile Liga spagnola. E' la prima volta che Juve e Villareal si affrontano in campo europeo.

Dove vedere Villarreal-Juve in tv e in streaming

Villarreal-Juve è trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201) e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go.

