Russia, Scholz ferma il Nord Stream. Zelensky: valutiamo lo stop dei rapporti

Crisi in Ucraina, Scholz: l'Europa verso altre misure puntive, queste sono ore difficili e decisive

Il cancelliere tedesco Olaf Sholz ferma il Nord Stream 2. “Alla luce delle ultime azioni della Russia la certificazione per l’avvio della pipeline Nord Stream 2 non potrà essere data”, ha detto Scholz, aggiungendo che verranno discusse con gli altri alleati, anche gli Stati Uniti, le sanzioni: "Per quanto riguarda la situazione attuale, per Nord Stream 2 ho chiesto al ministero per l’Energia di avviare le procedure perché non venga emessa la certificazione per l’avviamento della pipeline”. Rispondendo poi ad una domanda in merito, il cancelliere tedesco ha sottolineato che la Germania “ha deciso di ridurre la propria dipendenza dal gas” come fonte energetica.

Il cancelliere tedesco ha poi sottolineato che “abbiamo già chiarito che nel mondo la Russia non trova alcun appoggio per queste sue azioni”. A detta di Scholz, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “merita tutto il nostro rispetto perché mostra di non farsi provocare dalla Russia allo scopo di non offrire il pretesto all’occupazione di tutta l’Ucraina”.

Il cancelliere ha tenuto a ribadire che “il riconoscimento” delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e di Luhansk “non può essere accettato”, e ora “si tratta di mettere in campo qualcosa di preciso rispetto a quanto sta accadendo”. Al tempo stesso secondo Scholz è necessario rimanere impegnati in tutte le vie diplomatiche: “Da questo punto di vista rimane importante anche il formato Normandia”, il tavolo negoziale che comprende Germania, Francia, Ucraina e Russia.

“In questa fase è importante con le prime sanzioni impedire un’ulteriore escalation e con essa una catastrofe. Questo è l’obiettivo di tutti i nostri sforzi diplomatici”. E’ quanto ha detto a Berlino Olaf Scholz, aggiungendo che “l’Europa e gli Stati Uniti agiranno rapidamente”.

Come risposta al riconoscimento delle repubbliche autoproclamate del Donbass, “è necessario un pacchetto rapido e massiccio da parte dell’Ue sviluppato d’intesa con gli Stati Uniti”, ha rimarcato Scholz durante una conferenza stampa a Berlino a fianco del premier irlandese Micheal Martin, ribadendo che “al Consiglio di sicurezza Onu noi e altri Stati abbiamo messo in chiaro che la Russia non ha alcun consenso nel mondo per le sue azioni”.

Il presidente russo Vladimir Putin, così ancora il cancelliere tedesco, “aspetta solo una provocazione per avere un pretesto di invadere l’intera Ucraina”. A detta di Scholz, le azioni della Russia “sono incomprensibili e ingiustificabili. “Sono ore e giorni difficili per l’Europa”, ha aggiunto il successore di Angela Merkel, “a 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale c’è di nuovo la minaccia di una guerra nell’Europa dell’est. E’ nostro compito di scongiurare una tale catastrofe”. Per questo motivo, ha insistito Scholz, “lancio di nuovo un appello alla Russia di aiutare” ad evitare un tale scenario.

Crisi in Ucraina, Kiev valuta lo stop al dialogo diplomatico con la Russia

Nel frattempo, il governo ucraino sta valutando l'eventualità di interrompere le relazioni diplomatiche con la Russia. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Il ministero degli Esteri ha proposto di prendere in considerazione l'eventualità di interrompere le relazioni diplomatiche con la Russia. Subito dopo questa conferenza stampa, valuterò questa possibilità, insieme ad una risposta efficace all'escalation della Russia", ha detto Zelensky in una conferenza stampa dopo un incontro a Kiev con il presidente estone, Alar Karis.

Per Kiev il riconoscimento da parte di Mosca dei regimi separatisti nell'Ucraina orientale rappresenta una minaccia alla sicurezza di altre nazioni europee. "La sicurezza dei confini di un paese decide la sicurezza di un altro paese", ha spiegato il capo dello Stato.

"Non siamo membri dell'Unione Europea, né della Nato, ma se avessimo un'escalation su vasta scala, un'invasione su vasta scala da parte della Federazione Russa, i nostri vicini sarebbero messi a rischio... Moldova, Lituania, Lettonia, Estonia", ha aggiunto. "Dio non la voglia, io non la voglio, nessuno vuole la guerra. In Ucraina la gente vuole solo la pace. Ma dobbiamo prepararci a qualsiasi atto di aggressione", ha insistito Zelensky.