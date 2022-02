Roma, Mourinho rischia maxi squalifica. "Ti ha mandato la Juve" all'arbitro

Mourinho insulta l'arbitro e adesso trema. Rischio lungo stop

Josè Mourinho rischia una squalifica di due o tre giornate. Dipenderà da quello che l'arbitro del match di sabato Pairetto ha scritto sul referto. Il tecnico portoghese è stato espulso al termine di Roma-Verona, terminata 2-2, a causa delle frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara, con tanto di simulazione di una finta telefonata, ancora tutta da decifrare. Il tutto - si legge sulla Stampa - è avvenuto sotto lo sguardo degli uomini della procura federale della Figc, Mourinho ha calciato il pallone in tribuna con rabbia, ha cercato il contatto con l’arbitro e gli ha urlato in campo e nel tunnel degli spogliatoi “...ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve...”. Tutto per quattro minuti di recupero e non sei, sette o otto come avrebbe voluto il tecnico portoghese dopo il 90’ di Roma-Verona.

Parte della dirigenza giallorossa - prosegue la Stampa - si è scusata, a lungo, con il direttore di gara, ma non Thiago Pinto, il direttore sportivo, ma non solo, della società. O, meglio, le scuse sono arrivate solo a metà e un po’ tardive tanto che anche Pinto rischia uno stop per dichiarazioni lesive. Mourinho si era presentato nella Capitale diverso nelle intenzioni. Ma è bastato poco per rivederne la versione provocatoria e polemica di sempre: gli arbitri ce l’hanno con lui e con i giallorossi, la sua predica puntuale.

