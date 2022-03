Genoa, Manolo Portanova: dal primo gol in A al processo per stupro di gruppo

Genoa, Portanova rinviato a giudizio. A giugno il processo per stupro

Manolo Portanova nel giro di una settimana è passato dalla gioia del primo gol in Serie A, quello segnato davanti al suo pubblico a Marassi e decisivo per il successo del Genoa sul Torino, all'incubo del rinvio a giudizio con la pesante accusa di stupro di gruppo. La procura di Siena - si legge sul Corriere della Sera - ha notificato la richiesta di processo nei confronti del centrocampista del Grifone e di altri due giovani. L’accusa è violenza sessuale di gruppo. I tre dovranno comparire davanti al gup del tribunale di Siena il 7 giugno.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, una ragazza di 21 anni che si era invaghita del calciatore avrebbe accettato di andare in un appartamento di Siena, ma poi nella stanza avrebbe subito atti sessuali non consenzienti da parte degli indagati. Nel giugno dello scorso anno, Portanova si era avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip, quando erano partite le indagini preliminari a seguito della denuncia della ragazza, per poi dichiararsi sempre innocente nel corso degli interrogatori davanti al pm competente. Per Portanova e per gli altri indagati maggiorenni erano stati inizialmente disposti, poi successivamente revocati, anche gli arresti domiciliari.

Leggi anche: