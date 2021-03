Georgina Rodriguez bikini spettacolare. Lady CR7: "Mi piacciono le mie.." FOTO

Georgina Rodriguez bikini spettacolare. Lady Cr7: "Mi piaccione le mie curve"

Georgina Rodriguez si confessa su Sportweek. "Non sono ossessionata dall’essere magra. Mi piacciono le mie curve. Seguo una buona e sana alimentazione e quando ne ho voglia sgarro", ha spiegato la compagna di Cristiano Ronaldo. Per lei la cover del giornale in cui mostra il suo fisico spettacolare esaltato da un bikini nero.

Georgina Rodriguez racconta Cristiano Ronaldo: "Lui è la mia ispirazione e il mio grande amore"

"La mia famiglia è la mia priorità. I miei figli e mio marito vengono prima di tutto. Mi prendo molto cura di loro e il mio cuore è intrappolato. Pieno d'amore", ha raccontato Lady CR7. Sul fuoriclasse della Juventus: "E' il miglior marito che potessi sognare", giura Georgina Rodriguez. "Condividiamo la palestra…perché ne abbiamo solo una in casa! Ho imparato molto da lui. Mi aiuta, insegna e motiva. Alla fine sei il riflesso di ciò che vedi… E io vedo lui. Quindi, anche se ero già una donna sana e sportiva, oggi e ogni giorno grazie a lui sto ancora meglio. All’inizio avevo vergogna ad allenarmi vicino a lui, è pur sempre Cristiano Ronaldo. Ma poi tutto è cambiato. Lui è la mia ispirazione e il mio grande amore".

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono eternamente sotto i riflettori. Ma la modella rivela un piccolo retroscena: "Grazie alla mascherina, ultimamente, siamo scappati a far la spesa qualche volta. E qualche anno fa siamo riusciti anche ad andare al cinema".