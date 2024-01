Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, stelle dei Joy Awards in Arabia Saudita

Georgina Rodriguez ha incantanto accompagnando Cristiano Ronaldo alla cerimonia del premio ai Joy Awards a Riad (dove la coppia vive, l'ex stella di Juventus e Real Madrid gioca nell'Al-Nassr) in una serata di gala piena di vip e personalità (da Eva Longoria a John Cena, passando per Gloria Gaynor o Anthony Hopkins). L'evento celebra figure di spicco in vari settori, tra cui sport, musica e cinema, distribuite in 15 categorie.

Georgina Rodriguez, lady Ronaldo con abito di cristalli, look... Kardashian

La 30enne modella e influencer argentina ha puntato su un look da diva internazionale, con un tocco davvero glamour. Lady CR7 ha indossato un abito strapless realizzato appositamente per lei da Lena Berisha, un brand che veste star come Beyoncé e le Kardashian, ed è stato realizzato interamente con cristalli. Non solo. Per Georgina Rodriguez anche un collier a grosse pietre sul collo, abbinato a un bracciale portato giusto sopra il guanto di velluto Le Silla.