Gianni Di Marzio morto: addio all'uomo che scoprì Maradona e Cristiano Ronaldo

Gianni di Marzio è morto: calcio in lutto

Gianni Di Marzio, 82 anni, giornalista ed ex allenatore e' morto questa notte. Aveva avuto un'ottima carriera da allenatore e negli anni '70 porto' il Catanzaro in serie A. Nel 1977 arrivo' sulla panchina del Napoli.

Gianni Di Marzio, morto l'uomo che scoprì Maradona

E fu Gianni Di Marzio a scoprire in Argentina Diego Maradona segnalandolo al presidente Corrado Ferlaino, ma l'operazione non fu possibile a causa della chiusura delle frontiere al mercato. Aveva conservato uno splendido rapporto con il Pibe. Uno dei pochi che sentiva quando il campione si ritiro' in Argentina a vita privata.

Gianni Di Marzio, dal Venezia alla scoperta di Cristiano Ronaldo

Di Marzio era stato dirigente di diverse società, tra cui il Venezia di Zamparini che conquistò la promozione in serie A. E si dedicò anche all'attività di osservatore, scoprendo il giovanissimo Cristiano Ronaldo in Portogallo.

Gianni Di Marzio, la storica promozione con il Cosenza

Il nome di Gianni Di Marzio e' legato anche alla storia del Cosenza che guido' nella storica promozione in serie B nella stagione 1987/88 quando i Lupi conquistarono la seri B dopo ben 24 anni. Di Marzio torno' nella citta' dei Bruzi due anni piu' tardi, portando la squadra ad una salvezza sofferta. Concluse la carriera da allenatore a Palermo.

