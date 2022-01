Ronaldo-Manchester United, divorzio a giugno. Georgina mostra il pancione

Ronaldo, addio al Manchester United senza la Champions per il Sun

Ronaldo e il Manchester United potrebbero lasciarsi nuovamente a un solo anno da ritorno di CR7 all'Old Trafford. Nei giorni scorsi il fuoriclasse portoghese è stato chiaro: lui è tornato per vincere, non per lottare per "il quinto, sesto o settimo posto". Cristiano Ronaldo, riporta il "Sun", ha intenzione di lasciare a fine stagione il Manchester United se i Red Devils dovessero fallire la qualificazione alla prossima Champions tanto che il suo entourage avrebbe già parlato in settimana con Richard Arnold, l'uomo che da febbraio prenderà il posto di Woodward come nuovo amministratore delegato del club. Ronaldo avrebbe fatto trasmettere tutta la sua preoccupazione per l'andamento della squadra, attualmente settima in Premier League: il cinque volte Pallone d'Oro, che si appresta a spegnere 37 candeline, vuole giocare fino ai 40 anni ma vuole farlo da vincente e inizia ad avere più di un dubbio sul fatto che lo United sia il posto giusto, deluso anche dall'atteggiamento di qualche giovane della squadra e dalla scarsa intensità negli allenamenti.

Georgina Rodriguez, lady Ronaldo dolcissima con il pancione

Intanto Ronaldo e Georgina Rodriguez, come annunciato prima di Natale, aspettano due gemelli (un maschio e una femmina). E la bellissima modella-showgirl si mostra in dolcissima versione premaman total-black con tanto di pancione.

