Roma-Lecce, in gol Arturo Calabresi, figlio del Biascica della serie Boris

Coppa Italia, Roma-Lecce: Arturo Calabresi, figlio dell'attore Paolo che interpreta Biascica nella serie TV Boris, segna il gol del vantaggio per gli ospiti

Quando si dice spezzare il cuore a un padre. Ieri sera la Roma passa il turno in Coppa Italia battendo il Lecce per 3 a 1 con i gol di Kumbulla, Abraham e Shomurodov. E' però la squadra ospite a segnare la prima rete con il difensore Arturo Calabresi, figlio di Paolo che interpreta il capo elettricista Biascica nella serie TV Boris. L'attore e il suo personaggio condividono la passione per i colori giallorossi, tanto che il figlio del Biascica si chiama Francesco Totti. Arturo ha fatto anche una comparsata nella serie TV nell'episodio Stopper. Il padre gli aveva promesso che saltando la scuola avrebbe incontrato lo storico capitano della Roma ma alla fine dovette accontentarsi di Sergio Brio, ex giocatore della Juventus.

Arturo Calabresi è un difensore classe '96 che ha iniziato la sua carriera professionistica nelle giovanili della Roma. La Serie A arriva con il passaggio al Bologna, che lo cede per un anno in prestito all'Amiens. Dopo una breve esperienza al Cagliari firma un triennale con il Lecce. Nel 2019 ha giocato con la maglia della Nazionale Under 21 agli Europei di categoria.

"Sto ragazzino ha fatto tutto da solo, a dispetto di tutti, - ha detto Paolo Calabresi in una intervista alla Gazzetta dello Sport - è stato bravo ed è arrivato in Serie A e in Nazionale Under 21. E farà ancora tantissimo, perché io lo conosco, ha una tigna, non molla mai".

