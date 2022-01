Calciomercato: Juve-Vlahovic, ore decisive. La Fiorentina tratta con l'Arsenal

Juventus: assalto finale a Vlahovic

Sono ore decisive per il futuro di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina conteso tra Arsenal e Juventus. I bianconeri vogliono fortemente il bomber serbo, capocannoniere della Serie A a pari merito con Immobile, ma il club viola aveva già avviato una trattativa con i “Gunners”, che continuano a contare sul suo arrivo a Londra. Joe Barone ha parlato del caso in un’intervista a La Nazione: "Qualche squadra inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l'accordo non c'è e non ci può essere se qualcuno... Noi, in ogni caso, siamo a disposizione. Il nostro mercato non è chiuso, ci sarà qualche uscita ma saremo attenti anche al resto. Le inglesi vogliono Vlahovic, ma evidentemente lui ha altre idee. Siamo pronti a trattare, ma lui e il suo agente non parlano. Aperture dal giocatore e dal suo entourage? Zero. E io avevo chiesto loro di essere chiari, ma non c'è stato ancora nessun contatto".

Fiorentina e Arsenal vicine all'accordo

La situazione è complessa, anche perché l’attaccante classe 2000 ha un contratto che scade a giugno 2023 e quindi la Fiorentina potrebbe anche impuntarsi e bloccarlo fino a fine stagione, per poi cederlo alle sue condizioni. A dieci giorni dalla chiusura del mercato invernale, non è facile trovare un acquirente pronto a soddisfare le richieste dell’agente di Vlahovic (si parla di circa 10 milioni alla firma), ma la Juve è fortemente determinata a rilanciarsi da subito, per non rischiare di rimanere fuori dalla prossima Champions League.

Dybala, Morata e Vlahovic: il balletto degli attaccanti in casa Juve



Nonostante la scelta di trattenere Alvaro Morata almeno fino al termine della stagione (il Barcellona lo avrebbe voluto subito), la posizione di Paulo Dybala continua ad essere in dubbio e quindi è proprio dall’attacco che dovrà partire la costruzione della nuova Juve. Il primo assalto a Vlahovic non ha del tutto convinto la Fiorentina, che infatti preferirebbe darlo all’Arsenal, anche perché la contropartita tecnica identificata in Dejan Kulusevski non fa impazzire i toscani. Per questo in casa bianconera si sta correndo contro il tempo per elaborare una seconda proposta che vada a segno.



